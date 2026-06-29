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Lampėdžiuose iš vandens ištrauktas skendęs vyras

2026 m. birželio 29 d. 09:25
Sekmadienį Kauno ugniagesiai gelbėjo du skendusius vyrus – vienas incidentas fiksuotas Lampėdžiuose, kitas – Prienų rajone.
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Kaip informavo Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, sekmadienį 23 val. buvo gautas pranešimas iš Riešės gatvės, prie Lampėdžio ežero. Pranešta, kad tvenkinyje skęsta vyras.
Atvykę ugniagesiai maždaug dviejų metrų atstumu nuo kranto iš vandens ištraukė vyrą, jam uždėjo kaklo įtvarą, paguldė ant imobilizavimo lentos ir sąmoningą perdavė greitosios medicinos pagalbos medikams.
Kiek anksčiau, apie 19.48 val. dar vienas pranešėjas ugniagesiams nurodė, kad prieš kelias minutes Prienų rajone, Kranto gatvėje, prie gastrobaro „Teka teka“, netoli tilto, bandė gelbėti vyrą, tačiau vėliau jo nebematė.
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Atvykę ugniagesiai maždaug penki metrai nuo kranto ištraukė 1963 m. gimusį vyrą. Jis buvo gaivinamas iki atvykstant greitosios medicinos pagalbos medikams, vėliau išvežtas į gydymo įstaigą.
„Kas vyksta Kaune“ primena, kad sekmadienį Lietuvą alino rekordinė kaitra. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, Druskininkuose užfiksuotas naujas birželio mėnesio karščio rekordas – 36,3 laipsnio, o Kaune oro temperatūra buvo pakilusi bent iki 34 laipsnių šilumos. Sinoptikai perspėja, kad karščiai nesitrauks ir pirmadienį – daugelyje šalies vietovių temperatūra kils iki 32–37 laipsnių.
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