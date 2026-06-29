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Lazdijų rajone esančioje stovykloje kilo gaisras – evakuoti 52 vaikai

2026 m. birželio 29 d. 10:49
Lrytas.lt
Sekmadienio polietę Lazdijų rajone eančioje vaikų stovykloje kilus gaisrui buvo evakuoti 52 vaikai.
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Apie Lazdinių rajone, Smarliūnų kaime, Veisiejų gatvėje esančiame pastate kilusį gaisrą ugniagesiams buvo pranešta 13:16 val.
Gaisras kilo valgykloje. Buvo pranešta, kad dega pastate esanti elektros paskirstymo dėžė.
Iki atvykstant PGP gaisras buvo užgesintas darbuotojų milteliniu gesintuvu.

Vaizdai iš įvykio vietos: Vilniaus r. sprogus dujų balionui kilo gaisras dviejų aukštų name

Pastatas medinis, stogas dengtas šiferiu.
Gaisro metu apdegė elektros skydinėje buvę saugikliai.
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Iš pastato evakavosi 52 vaikai, 15 komandos narių ir 3 darbuotojai.
Dūmų detektorių patalpoje nebuvo.
Lazdijų rajonasStovyklaVaikai
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