Lietuvos dienaNelaimės

Per gaisrą Vilniuje kojas apdegė vyras – visų pirma užsiliepsnojo elektrinis dviratis

2026 m. birželio 29 d. 15:28
Lrytas.lt
Per nedidelį gaisrą Vilniuje pirmadienį kojas apdegė vietoje. Ugnį numalšinę ugniagesiai teigia, kad gaisras kilo nuo elektrinio dviračio.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, pranešimas apie gaisrą Balsių sodų 2-ojoje g. birželio 29 d. gautas apie 11 val. 57 min. Pagalbos telefonu buvo pranešta, kad gaisras kilo dviejų aukštų name, kuriame įrengtos dirbtuvės, viduje yra dujų balionas.
Gaisro gesinimui buvo pasitelktos dvi autocisternos.
Atvykus ugniagesiams, gaisras siautė garaže įrengtose dirbtuvėse.
Susiję straipsniai
Karštasis savaitgalis buvo karštas ir ugniagesiams

Karštasis savaitgalis buvo karštas ir ugniagesiams

Lazdijų rajone esančioje stovykloje kilo gaisras – evakuoti 52 vaikai

Lazdijų rajone esančioje stovykloje kilo gaisras – evakuoti 52 vaikai

Rekordiškai karštas savaitgalis: BPC sulaukė daugiau kaip 18 tūkst. pagalbos skambučių

Rekordiškai karštas savaitgalis: BPC sulaukė daugiau kaip 18 tūkst. pagalbos skambučių

Pasak ugniagesių, degė elektrinis dviratis, liepsna jau plito sienomis.
Apie 12 val. 17 min. gaisras buvo užgesintas. Per incidentą sudegė elektrinis dviratis, apdegė 4 kvadratiniai metrai medinės sienos apdailos, dar 6 kvadratiniai metrai nuardyta. 
Medikų pagalbos prireikė namo savininkui. Jis apdegė kojas. Greitosios pagalbos medikai vyriškiui pagalbą suteikė įvykio vietoje.
Įvykis tiriamas.
GaisrasVilniusugniagesiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.