Per gaisrą Vilniuje kojas apdegė vyras – visų pirma užsiliepsnojo elektrinis dviratis

Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, pranešimas apie gaisrą Balsių sodų 2-ojoje g. birželio 29 d. gautas apie 11 val. 57 min. Pagalbos telefonu buvo pranešta, kad gaisras kilo dviejų aukštų name, kuriame įrengtos dirbtuvės, viduje yra dujų balionas.
Gaisro gesinimui buvo pasitelktos dvi autocisternos.
Atvykus ugniagesiams, gaisras siautė garaže įrengtose dirbtuvėse.
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Pasak ugniagesių, degė elektrinis dviratis, liepsna jau plito sienomis.
Apie 12 val. 17 min. gaisras buvo užgesintas. Per incidentą sudegė elektrinis dviratis, apdegė 4 kvadratiniai metrai medinės sienos apdailos, dar 6 kvadratiniai metrai nuardyta.
Medikų pagalbos prireikė namo savininkui. Jis apdegė kojas. Greitosios pagalbos medikai vyriškiui pagalbą suteikė įvykio vietoje.
Įvykis tiriamas.
GaisrasVilniusugniagesiai
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