Rekordiškai karštas savaitgalis: BPC sulaukė daugiau kaip 18 tūkst. pagalbos skambučių

Per tris dienas skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 sulaukta 18 241 skambučio.
Nors tai šiek tiek mažiau nei ankstesnį savaitgalį (18 770), skambučių skaičius išliko gerokai didesnis nei įprastą vasaros savaitgalį, kai BPC vidutiniškai sulaukia apie 17 tūkst. skambučių.
Didžiausias skambučių srautas fiksuotas šeštadienį – sulaukta 6 271 skambučio. Penktadienį BPC registravo 5 738, sekmadienį – 6 232 skambučius. Aktyviausias skambučių laikas – nuo 20 val. iki 24 val., skelbia BPC.
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„Karšti orai skatina žmones daugiau laiko praleisti gamtoje, prie vandens telkinių, aktyviau keliauti ir dalyvauti renginiuose. Dėl to natūraliai didėja ir pagalbos poreikis.
Nors savaitgalis buvo itin intensyvus, BPC užtikrino stabilų darbą – beveik 98 proc. skambučių buvo atsiliepta per aštuonias sekundes“, – sako Bendrojo pagalbos centro viršininko pavaduotoja Jelena Montvilienė.
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Savaitgalį Klaipėdos regiono aptarnaujamoje teritorijoje sulaukta 9 597 skambučių, Vilniaus regiono – 8 644. Bendras operatorių pokalbių laikas siekė 346,5 valandos, o 97,6 proc. visų skambučių buvo atsiliepta ne ilgiau kaip per 8 sekundes.
Per savaitgalį policijai perduoti 5 463 pranešimai. Daugiausia jų buvo susiję su eismo saugumu (1 508) ir viešosios tvarkos pažeidimais (1 503).
Greitosios medicinos pagalbos tarnybai perduota 4 290 pranešimų.
Priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms perduoti 339 pranešimai. Iš jų 161 buvo susijęs su gaisrais, 151 – su gelbėjimo darbais, įskaitant 28 eismo įvykius ir penkis pranešimus apie skęstančius žmones. Dar 116 kartų ugniagesiai gelbėtojai vyko atlikti kitų gelbėjimo darbų.
Aplinkos apsaugos pareigūnams perduoti 277 pranešimai.
BPC primena, kad vasaros savaitgaliais pagalbos poreikis išlieka padidėjęs, todėl gyventojai raginami atsakingai elgtis prie vandens telkinių, keliuose ir leidžiant laiką gamtoje.
Nelaimės atveju svarbu kuo tiksliau nurodyti įvykio vietą ir aiškiai apibūdinti situaciją – tai padeda skubiosios pagalbos tarnyboms greičiau suteikti pagalbą.
savaitgaliskarštisBendrasis pagalbos centras (BPC)
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