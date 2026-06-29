Ugniagesiai: karštą savaitgalį Lietuvoje paskendo du žmonės

Vienas žmogus paskendo šeštadienį Lazdijų rajone.
„Upėje buvo pastebėtas skenduolio kūnas, apie tai pranešta gelbėtojams. Jie iš Kirsnos upės ištraukė vyro kūną“, – Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė.
Antra nelaimė įvyko Kretingos rajone, Kartenoje.
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Kretingos rajone esančiame Kartenos miestelyje sekmadienį, kaip manoma, paskendo policininkas. Jo kūnas nerastas iki šiol.
Kaip pranešė Policijos departamentas, 16.45 val. vandens karjere, maudydamasis ne tarnybos metu nuskendo Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnas (gim. 1992 m.).
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„Jį dar bandė gelbėti kiti žmonės. Paieška vyko iki sutemų, paskui ji buvo nutraukta. Šiandien ryte ji atnaujinta vėl“, – Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė.
Kūnas ieškomas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.
skenduoliaiLazdijų rajonasKartena
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