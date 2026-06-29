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Neryje Vilniuje pastebėtas skenduolis: moters kūną ištraukė ugniagesiai Biržuose taip pat nuskendo žmogus

2026 m. birželio 29 d. 11:12
Lrytas.lt
Pirmadienį ryte per keliolika minučių ugniagesiai gavo du pranešimus apie Vilniuje ir Biržuose pastebėtus skenduolius.
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10 val. 31 min. Vilniaus ugniagesiams buvo pranešta apie Neryje pastebėtą skenduolį.
Pranešėjas nurodė nuo Baltojo tilto matąs, kaip srovė neša negyvo vyro kūną.
Atvykę ugniagesiai ištraukė skenduolį iš upės.

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Netrukus, 10 val 44 min. buvo gautas pranešimas apie Biržuose, Astravo gatvėje, prie dvaro esančiame vandens telkinyje pastebėtą skenduolį.
Kūnas plūduriavo trijų metrų atstumo nuo kranto.
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Atvykę ugniagesiai skenduolį ištraukė.
VilniusBiržaiskenduoliai
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