10 val. 31 min. Vilniaus ugniagesiams buvo pranešta apie Neryje pastebėtą skenduolį.
Pranešėjas nurodė nuo Baltojo tilto matąs, kaip srovė neša negyvo vyro kūną.
Atvykę ugniagesiai ištraukė skenduolį iš upės.
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Netrukus, 10 val 44 min. buvo gautas pranešimas apie Biržuose, Astravo gatvėje, prie dvaro esančiame vandens telkinyje pastebėtą skenduolį.
Kūnas plūduriavo trijų metrų atstumo nuo kranto.
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Atvykę ugniagesiai skenduolį ištraukė.
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