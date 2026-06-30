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Jaunas vilnietis motoroleriu partrenkė pėsčiąją – medikų prireikė abiems avarijos dalyviams

2026 m. birželio 30 d. 14:53
Lrytas.lt
Vilniaus policija aiškinasi aplinkybes avarijos, kuomet jaunas motorolerio vairuotojas partrenkė pėsčiąją. Abiems avarijos dalyvams prireikė greitosios pagalbos medikų paslaugų.
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Pranešimas apie avariją Antakalnio g. birželio 30 d. gautas apie 12 val. 45 min. Buvo pranešta, kad jaunuolis su motoroleriu „Vespa“ partrenkė pėsčiąją.
Atvykus policijai paaiškėjo, kad 2008 m. gimęs vaikinas, vairavęs motorolerį, bandydamas sustabdyti priešais staiga iš kiemo išvažinėjusį automobilį nepastebėjo ir partrenkė moterį (gimusi 1953 m.). Po smūgio abu nukrito ant žamės, tuo tarpu avariją sukėlęs automobilis nesustodamas nuvažiavo.
Atvykę greitosios pagalbos medikai apžiūrėjo ir pagalbą suteikė abiems avarijos dalyviams. 
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