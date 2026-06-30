Jūra pasikėsino pasiglemžti gyvybę: pavyko išsivaduoti iš klastingos atgalinės srovės

„Šiandien jūroje pakilo bangavimas. Nors bangos atrodo nedidelės ir nepavojingos, situacija vandenyje yra klastinga – susiformavo stiprios atgalinės srovės, kurios gali būti labai pavojingos net ir gerai plaukiantiems žmonėms“, – pirmadienį (birželio 29 d.) įspėjo Klaipėdos paplūdimių gelbėtojai.
Tądien vakare įvykęs incidentas patvirtino, kad tai nėra tik tušti žodžiai ir noras apsidrausti.
Apie 19 val. 07 min. Klaipėdos ugniagesiai gelbėtojai iškviesti į Centrinį paplūdimį, esantį tarp II Melnragės ir Girulių.
Net atšilus orams nereikėtų drąsiai leistis į vandenį: šiais metais gelbėtojai taikys naują planą
Gautas pranešimas, kad Baltijos jūroje skęsta vyras, kurį gelbėtojai bando ištraukti į krantą.
Atskubėjus į įvykio vietą ir atlikus žvalgybą nustatyta, kad vyras iki ugniagesių gelbėtojų atvykimo ištrauktas į krantą.
Žmogus buvo gyvas ir sąmoningas, ugniagesių pagalbos jam neprireikė.
Klaipėdos paplūdimių gelbėtojų vadovo Aleksandro Siakki teigimu, vyras savo jėgomis pasiekė krantą.
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„Jį pagavo ir į jūrą nešti pradėjo atgalinė srovė. Paplūdimyje budėję gelbėtojai pamatė ir puolė į pagalbą. Tačiau vyras savo jėgomis sugebėjo pasiekti krantą. Gelbėtojų pagalbos šį kartą neprireikė“, – „Vakarų ekspresui“ sakė A. Siakki.
Paplūdimių gelbėtojai, labai prašo tėvelių atsakingai prižiūrėti savo vaikus.
Šiuo metu jiems nuolat tenka skubėti padėti be suaugusiųjų priežiūros į vandenį einantiems vaikams.
Primenama, kad vaikų saugumas – pirmiausia tėvų atsakomybė.
„Kreipiamės ir į tėvus, kurių 14–17 metų nepilnamečiai į paplūdimį atvyksta vieni. Pastebime, kad nemaža dalis paauglių elgiasi labai rizikingai – plaukia per toli, sąmoningai maudosi pavojingose vietose, nepaiso gelbėtojų perspėjimų ir neįvertina jūros keliamų pavojų“, – pažymėjo A. Siakki.
Gelbėtojai taip prašo atkreipti dėmesį į paplūdimyje esančius ženklus.
Ties duobe maudytis griežtai draudžiama, nes šioje vietoje yra ypač pavojingos atgalinės srovės.
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