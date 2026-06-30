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Šiauliuose iš ketvirto aukšto iškrito dvejų metų berniukas – mažylis skubiai nugabentas į Kauno klinikas

2026 m. birželio 30 d. 08:55
Lrytas.lt
Vėlų pirmadienio vakarą Šiauliuose pro ketvirtame namo aukšte esančio buto langą iškrito dvejų metų vaikas.
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Susižalojęs mažylis apie 23 val. buvo atvežtas į Šiaulių ligoninę ir tolimesniam gydymui pervežtas į Kauno klinikas.
Nelaimė įvyko, kai mažylio tėvai jį trumpam paliko vieną kambaryje.
Nelaimės metu tėvai buvo kitame kambaryje ir tik išgirdę triukšmą ir pažvelgę pro langą pamatė, kas nutiko.
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Abu tėvai buvo blaivūs.
Įvykį tirti ėmę pareigūnai surinko medžiagą ikiteisminiam tyrimui pagal Baudžiamojo kodekso 163 straipsnį (Piktnaudžiavimas tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ar pareigomis).
NelaimėŠiauliaiKauno klinikos
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