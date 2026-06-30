Vilniuje dingo nepilnametė – policija prašo pagalbos

Šių metų birželio 18 d. apie 12 val. nepilnametė išėjo iš globos namų, Vilniuje ir į juos negrįžo.
Dingusios nepilnametės požymiai: 163 cm ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, tamsių iki pečių plaukų, virš lūpos – ryškus apgamas.
Išeidama vilkėjo dryžuotą palaidinę, mūvėjo plačius juodus džinsus.
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Policija prašo atsiliepti asmenis, mačiusius šią nepilnametę ar žinančius jos buvimo vietą, apie tai nedelsiant informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato 3-iojo veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Arminą Bračą, tel. +370 700 56 552, žinybinis tel. 5 6552 arba 112. arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
dingonepilnametėPolicija
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