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Vilniuje dingo nepilnametė – policija prašo pagalbos

2026 m. birželio 30 d. 13:10
Vilniaus AVPK
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dingusios nepilnametės Almantės Belousovaitės (gim. 2010 m.) buvimo vietai nustatyti.
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Šių metų birželio 18 d. apie 12 val. nepilnametė išėjo iš globos namų, Vilniuje ir į juos negrįžo.
Dingusios nepilnametės požymiai: 163 cm ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, tamsių iki pečių plaukų, virš lūpos – ryškus apgamas.
Išeidama vilkėjo dryžuotą palaidinę, mūvėjo plačius juodus džinsus.
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Policija prašo atsiliepti asmenis, mačiusius šią nepilnametę ar žinančius jos buvimo vietą, apie tai nedelsiant informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato 3-iojo veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Arminą Bračą, tel. +370 700 56 552, žinybinis tel. 5 6552 arba 112. arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
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