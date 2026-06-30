Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Skaitomiausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Karas Ukrainoje
Žalioji erdvė
FIFA 2026
Ačiū, Prezidente
Europos burės 2026
Darbo skelbimai
Lietuvos diena
Nelaimės
Vilniuje rasta negyva moteris – šalia jos gulėjo pistoletas
2026 m. birželio 30 d. 11:33
Lrytas.lt
Pirmadienį vakare policijai buvo pranešta apie Vilniuje , Birželio 23-osios gatvės namo bute rastą negyvą moterį.
Daugiau nuotraukų (1)
Šis pranešimas buvo gautas 21 val. 25 min.
Šalia moters (gim. 1982 m.) kūno rastas ir paimtas vyrui (gim. 1958 m.) priklausantis pistoletas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Vilnius
Policija
pistoletas
Rodyti daugiau žymių