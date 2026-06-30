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Vilniuje rasta negyva moteris – šalia jos gulėjo pistoletas

2026 m. birželio 30 d. 11:33
Lrytas.lt
Pirmadienį vakare policijai buvo pranešta apie Vilniuje , Birželio 23-osios gatvės namo bute rastą negyvą moterį.
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Šis pranešimas buvo gautas 21 val. 25 min.
Šalia moters (gim. 1982 m.) kūno rastas ir paimtas vyrui (gim. 1958 m.) priklausantis pistoletas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
VilniusPolicijapistoletas
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