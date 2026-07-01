Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, birželio 30 d. apie 23 val. 09 min. Elektrėnuose, pėsčiųjų take, rastas mirusio vyro (gim. 1953 m.) kūnas.
Pirminiais duomenimis, vyras staiga sukniubo, jam buvo iškviesti greitosios pagalbos medikai.
Atvykę medikai kurį laiką vyriškį gaivino, tačiau po kiek laiko buvo konstatuota jo mirtis.
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Panašus įvykis registruotas ir Klaipėdoje. Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, birželio 30 d. apie 12 val. 26 min. Klaipėdoje, Aušros g., viešoje vietoje, greitosios pagalbos automobilyje mirė medikų gaivintas vyras (gim. 1969 m.).
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė, kad vyras nualpo būdamas ant pastolių. Atvykę ugniagesiai jį pirmiausiai gaivino naudodami gaivinimo kaukę. Vėliau vyras buvo perkeltas ant neštuvų, virvių pagalba nuleistas žemyn ir perduotas greitosios pagalbos medikams.
Akivaizdžių smurto žymių ant mirusiojo kūno nepastebėta.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai mirties priežasčiai nustatyti.
mirė vyrasElektrėnaiKlaipėda
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