Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, pranešimas apie avariją Druskininkų savivaldybėje liepos 1 d. buvo gautas apie 12 val. 01 min. Buvo pranešta, kad kelyje Viečiūnai – Grūtas automobilis trenkėsi į medį, medis užvirto ant automobilio, yra prispaustų žmonių.
Į įvykio vietą iš karto buvo išsiųstos visos Druskininkų gelbėjimo tarnybos – policijos pareigūnai, ugniagesiai, greitosios pagalbos medikai.
Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad sumaitotame automobilyje yra du prispausti žmonės. Ugniagesiai panaudojo specialią gelbėjimo įrangą, automobilį sukarpė, žmones išlaisvino ir perdavė juos greitosios pagalbos medikams.
Susiję straipsniai
Pirminiais duomenimis, iš viso prieš avariją automobiliu važiavo keturi žmonės.
Alytaus apskrities VPK Lrytas sužinojo, kad automobiliu „VW Passat“ važiavo trys vyrai ir viena moteris. Pirminiais duomenimis, visi jie buvo girti. Po avarijos medikų pagalbos prireikė visiems automobiliu važiavusiems žmonėms.
Pasak policijos, automobilio vairuotojui (gim. 1976 m.) nustatytas 1,87 prom. girtumas. Kartu važiavusiai moteriai (gimusi 1992 m.) – 2,10 prom., vyrui keleiviui – 2,08 prom., dar vienas keleivis į alkotesterį papūsti nesugebėjo.
Įvykis tiriamas.
avarijaDruskininkų savivaldybėMedis
Rodyti daugiau žymių