Joniškio rajone degė daugiabutis, evakavosi 8 gyventojai

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, 2 val. 46 min. buvo gautas pranešimas, kad Skaistgirio seniūnijoje, Reibinių kaime, Gluosnių gatvėje, kilo gaisras daugiabučiame gyvenamajame name.
Į įvykio vietą atvykę ugniagesiai pamatė degimą po stogu, rūko dūmai.
Pastatas dviejų aukštų su palėpe, degimas vyko palėpėje, į butus neišplito. Namas, kuriame kilo gaisras, yra šešių butų, mūrinis.
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Iš namo evakavosi 8 gyventojai. Gaisro metu apdegė ir aprūko palėpės patalpa, nuardyta apie 250 m2 stogo dangos ir apšiltinimo.
Kaip skelbia Policijos departamentas, Reibinių kaime, daugiabučiame mūriniame name kilo gaisras, per jį apdegė pastato stogas bei sudegė medinė pavėsinė. Įtariamas padegimas. Nuostolis nustatomas.
Surinkta medžiaga dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
GaisrasJoniškio rajonaspadegimas
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