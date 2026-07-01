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Joniškio rajone degė daugiabutis, evakavosi 8 gyventojai

2026 m. liepos 1 d. 11:04
Joniškio rajone naktį į antradienį, kaip manoma, dėl padegimo kilo gaisras daugiabučiame name. Laimei, ugnis neišplito, iš namo evakavosi 8 žmonės.
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Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, 2 val. 46 min. buvo gautas pranešimas, kad Skaistgirio seniūnijoje, Reibinių kaime, Gluosnių gatvėje, kilo gaisras daugiabučiame gyvenamajame name.
Į įvykio vietą atvykę ugniagesiai pamatė degimą po stogu, rūko dūmai.
Pastatas dviejų aukštų su palėpe, degimas vyko palėpėje, į butus neišplito. Namas, kuriame kilo gaisras, yra šešių butų, mūrinis.
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Per gaisrą iš Vilniaus daugiabučio evakuota 60 žmonių, du gyventojai incidento pabaigos sulaukė ant stogo

Iš namo evakavosi 8 gyventojai. Gaisro metu apdegė ir aprūko palėpės patalpa, nuardyta apie 250 m2 stogo dangos ir apšiltinimo.
Kaip skelbia Policijos departamentas, Reibinių kaime, daugiabučiame mūriniame name kilo gaisras, per jį apdegė pastato stogas bei sudegė medinė pavėsinė. Įtariamas padegimas. Nuostolis nustatomas.
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