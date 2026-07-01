Lietuvos dienaNelaimės

Judrioje Kauno sankryžoje susidūrė du autobusai

2026 m. liepos 1 d. 15:19
Trečiadienio popietę judrioje Utenos gatvės ir Savanorių prospekto sankryžoje susidūrė du autobusai. Yra sužalotų asmenų.
Daugiau nuotraukų (1)
„Didelė avarija Utenos gatvės ir Savanorių prospekto sankryžoje. Nepravažiuojama“, – portalui „Kas vyksta Kaune“ trečiadienį apie 14.31 val. pranešė skaitytojai.
Kaip portalą informavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinti pareigūnė, 14.07 val. sankryžoje susidūrė du autobusai.
Pirminiais pareigūnės duomenimis, įvykio metu galimai stiklo dūžiai sužalojo du žmones.
Susiję straipsniai
Per avariją Marijampolėje nukentėjo du žmonės

Per avariją Marijampolėje nukentėjo du žmonės

Rimta avarija Telšiuose: neatidus mikroautobuso vairuotojas nutrenkė motociklu važiavusį nepilnametį

Rimta avarija Telšiuose: neatidus mikroautobuso vairuotojas nutrenkė motociklu važiavusį nepilnametį

Vilniuje susidūrė „Mini Cooper“ ir autobusas – nukentėjo žmogus, sulėkė visos tarnybos

Vilniuje susidūrė „Mini Cooper“ ir autobusas – nukentėjo žmogus, sulėkė visos tarnybos

Nelaimės vietoje intensyviai dirba pareigūnai, reguliuojamas eismas.
Įspėjama, kad gali vėluoti viešasis transportas, mat Savanorių pr. nusidriekė troleibusų eilė.
KaunasAutobusaiavarija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.