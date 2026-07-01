Judrioje Kauno sankryžoje susidūrė du autobusai

„Didelė avarija Utenos gatvės ir Savanorių prospekto sankryžoje. Nepravažiuojama“, – portalui „Kas vyksta Kaune“ trečiadienį apie 14.31 val. pranešė skaitytojai.
Kaip portalą informavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinti pareigūnė, 14.07 val. sankryžoje susidūrė du autobusai.
Pirminiais pareigūnės duomenimis, įvykio metu galimai stiklo dūžiai sužalojo du žmones.
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Nelaimės vietoje intensyviai dirba pareigūnai, reguliuojamas eismas.
Įspėjama, kad gali vėluoti viešasis transportas, mat Savanorių pr. nusidriekė troleibusų eilė.