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Negalėdama susisiekti su drauge vilnietė ant kojų sukėlė tarnybas – pasitvirtino baisiausi įtarimai

2026 m. liepos 1 d. 09:33
Lrytas.lt
Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi aplinkybes, kuriomis mirė viena gyvenusi moteris. Jos irstantis kūnas rastas viename iš Pilaitės daugiabučių.
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Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, birželio 30 d. apie 19 val. 40 min. Vilniuje, I. Kanto al., namuose, rastas mirusios moters (gimusi 1961 m.) kūnas irimo stadijoje.
Pirminiais duomenimis, moters likimu susirūpino jos draugė, kuri paskambinusi pagalbos telefonu sakė, kad nuo penktadienio negali susisiekti su Pilaitėje gyvenančia bičiule. Pasak pranešėjos, jos draugė buto durų neatidaro, telefonas išjungtas.
Po šio skambučio, į I. Kanto al. buvo išsiųstos visos sostinės gelbėjimo tarnybos – policijos pareigūnai, ugniagesiai ir greitosios pagalbos medikai.
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mirė moterisVilniusNelaimė
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