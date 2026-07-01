Negalėdama susisiekti su drauge vilnietė ant kojų sukėlė tarnybas – pasitvirtino baisiausi įtarimai

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, birželio 30 d. apie 19 val. 40 min. Vilniuje, I. Kanto al., namuose, rastas mirusios moters (gimusi 1961 m.) kūnas irimo stadijoje.
Pirminiais duomenimis, moters likimu susirūpino jos draugė, kuri paskambinusi pagalbos telefonu sakė, kad nuo penktadienio negali susisiekti su Pilaitėje gyvenančia bičiule. Pasak pranešėjos, jos draugė buto durų neatidaro, telefonas išjungtas.
Po šio skambučio, į I. Kanto al. buvo išsiųstos visos sostinės gelbėjimo tarnybos – policijos pareigūnai, ugniagesiai ir greitosios pagalbos medikai.
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Patekus į moters butą, pasitvirtino baisiausi įtarimai – buto šeimininkė rasta mirusi.
Kadangi nusikaltimas kol kas neįtariamas, pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams.
mirė moterisVilniusNelaimė
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