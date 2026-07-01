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Per avariją Marijampolėje nukentėjo du žmonės

2026 m. liepos 1 d. 08:26
Lrytas.lt
Mažiausiai du žmonės buvo sužaloti antradienį Marijampolje susidūrus dviem automobiliams. Per susidūrimą vienas automobilis apvirto.
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Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, birželio 30 d. Marijampolės ugniagesiai buvo iškviesti į P. Armino g. ir Sodo g. sankirtą. Apie 11 val. 02 min. gautas pranešimas, kad gatvėje apvirto automobilis, praeiviai bando iš jo ištraukti žmones.
Atvykus ugniagesiams, sankryžoje buvo susidūrę mikroautobusas „VW Crafter“, kurį vairavo vyras (gim. 1976 m.) ir „Dodge Caravan“, kurį vairavo kitas vyras (gim. 1982 m.).
„Dodge“ automobilis buvo apvirtęs ant stogo, vairuotoją iškėlė praeiviai iki ugniagesių atvykimo.
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Abu vairuotojai išvežti į ligoninę.
Ugniagesiai atverstė automobilį, atjungė akumuliatorius, nušlavė kelio dangą, surinko išsiliejusius naftos produktus.
Įvykis tiriamas.
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