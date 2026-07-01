Per gaisrą iš Vilniaus daugiabučio evakuota 60 žmonių, du gyventojai incidento pabaigos sulaukė ant stogo

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, birželio 30 d. apie 19 val. 06 min. Vilniaus ugniagesiai buvo iškviesti į Rygos g. Buvo pranešta, kad gaisras kilo daugiabutyje.
Gaisro gesinimui buvo pasitelti šeši gaisriniai automobiliai.
Atvykus gelbėtojams, buvo stipriai uždūminta daugiabučio namo laiptinė nuo šešto aukšto. Ugniagesiai praneša, kad laiptinė – sudėtingo išplanavimo.
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Šeštame aukšte nenaudojamos šiukšlių šachtos patalpoje degė sukrauti išardyti baldai. Per incidentą išdegė patalpa, aprūko šešto aukšto koridorius, apdegė dviejų liftų durys. Taip pat užlieta laiptinė nuo šešto iki pirmo aukšto. Šešto aukšto koridoriaus vėdinimui išdaužta išorinė stiklo blokelių siena.
Gesinant gaisrą iš vieno buto autokeltuvu iškelta namo gyventoja. Du gyventojai buvo užlipę ant stogo. Jie sulaukė kol buvo išvėdinta laiptinė ir žemyn nusileido patys. Taip payt patikrinti namo butai, išvesta apie 60 gyventojų (buvo panaudoti evakavimo maišai).
Įvykis tiriamas.
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