Vilniuje susidūrė „Mini Cooper“ ir autobusas – nukentėjo žmogus, sulėkė visos tarnybos

Liepos 1 d. apie 13 val. 15 min. gautas pranešimas, kad J. Balčiukonio g. susidūrė lengvasis automobilis „Mini Cooper“ ir autobusas.
Pasak pranešimo, lengvojo automobilio vairuotojas be sąmonės. Ar jis prispaustas, liudininkai sakė nežinantys, bet patvirtino, kad vyras sėdi prisisegęs diržu.
Po šio pranešimo į avarijos vietą išskubėjo ugniagesiai, greitosios pagalbos medikai ir policijos pareigūnai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad į avarijos vietą atvykus ugniagesiams, prispaustų žmonių nebuvo.
Pasak gelbėtojų, per susidūrimą nukentėjo lengvojo automobilio vairuotojas, jis skubiai išvežtas į ligoninę.
Ugniagesiai atjungė lengvojo automobilio akumuliatorių.
Įvykis tiriamas.
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