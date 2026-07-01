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Rimta avarija Telšiuose: neatidus mikroautobuso vairuotojas nutrenkė motociklu važiavusį nepilnametį Nepilnametis išvežtas į ligoninę

2026 m. liepos 1 d. 12:28
Lrytas.lt
Telšių policija pradėjo tyrimą ir aiškinasi aplinkybes avarijos, kuomet neatidus mikroautobuso vairuotojas sukdamas į kairę nutrenkė motociklu važiavusį nepilnametį. Šiam prireikė medikų pagalbos.
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Avarija Plungės g. liepos 1 d. įvyko dar prieš vidurdienį. Pagalbos telefonu buvo pranešta, kad susidūrė mikroautobusas ir motociklas. Pasak pranešimo, motociklininkas yra be sąmonės, jis guli po mikroautobusu.
Atvykę greitosios pagalbos medikai sužeistą motociklininką skubiai išvežė į ligoninę.
Tuo tarpu avarijos aplinkybes aiškintis pradėję pareigūnai nustatė, kad motociklą „Aprilia“ vairavo 2010 m. gimęs vaikinas. Mikroautobusą „Volswagen“ vairavo 1957 m. gimęs vyras.
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Kaip Lrytas informavo Telšių apskrities VPK Komunikacijos poskyrio viršininkė Greta Frajerytė-Ruvelė, mikroautobuso vairuotojas sukdamas į kairę nepraleido motociklu važiavusio nepilnamečio. 
Jau nustatyta, kad mikroautobuso vairuotojas buvo blaivus.
Įvykis tiriamas.
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