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Šiauliuose pro 2 aukšto langą iškrito vaikas (1)

2026 m. liepos 1 d. 08:12
Lrytas.lt
Šiaulių policija aiškinasi aplinkybes nelaimės, kuomet pro antro aukšto langą iškrito vaikas.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, birželio 30 d. apie 15 val. 20 min. į Šiaulių ligoninę iš Kelmės, namo kiemo pristatytas ir paguldytas mažametis (gim. 2023 m.).
Pirminiais duomenimis, vaikas tą pačią dieną, apie 14 val. 30 min., iškrito pro buto langą iš 2 aukšto.
Surinkta medžiaga dėl sunkaus sveikataos sutrikdymo dėl neatsargumo, sprendžiamas klausimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo.
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Tai jau antra panaši nelaimė Šiauliuose per dvi dienas. Kaip jau skelbė Lrytas, vėlų pirmadienio vakarą Šiauliuose pro ketvirto aukšto langą iškrito dviejų metų vaikas.
Susižalojęs mažylis apie 23 val. buvo atvežtas į Šiaulių ligoninę ir tolimesniam gydymui pervežtas į Kauno klinikas.
Nelaimė įvyko, kai vaiką tėvai trumpam paliko vieną kambaryje.
Nelaimės metu tėvai buvo kitame kambaryje ir tik išgirdę triukšmą ir pažvelgę pro langą pamatė, kas nutiko.
VaikasNelaimėŠiauliai

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