Lietuvos dienaNelaimės

Biržuose per avariją nukentėjo 92 metų dviratininkė

2026 m. liepos 2 d. 11:55
Lrytas.lt
Trečiadienį per eismo įvykį Biržuose nukentėjo garbaus amžiaus dviratininkė.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė policija, 9 val. 7 min. Kęstučio – J. Nastopkos gatvių sankryžoje vyras (gim. 1996 m.), vairuodamas automobilį „Toyota Proace Max“ važiavo šalutiniu keliu J. Nastopkos gatve ir kirsdamas pagrindinį kelią Kęstučio gatve bei dviračių taką – dviračių pervažą, nepraleido dviračių pervaža važiuojančios dviratininkės (gim. 1934 m.).
Per avariją nukentėjusiai moteriai prireikė medikų pagalbos.
Dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Biržaiavarijadviratininkė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.