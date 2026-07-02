Biržuose per avariją nukentėjo 92 metų dviratininkė

Kaip pranešė policija, 9 val. 7 min. Kęstučio – J. Nastopkos gatvių sankryžoje vyras (gim. 1996 m.), vairuodamas automobilį „Toyota Proace Max“ važiavo šalutiniu keliu J. Nastopkos gatve ir kirsdamas pagrindinį kelią Kęstučio gatve bei dviračių taką – dviračių pervažą, nepraleido dviračių pervaža važiuojančios dviratininkės (gim. 1934 m.).
Per avariją nukentėjusiai moteriai prireikė medikų pagalbos.
Dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Biržaiavarijadviratininkė
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