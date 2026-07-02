Gelbėtojų ir medikų lenktynės su mirtimi Prienuose truko 14 minučių – žmogaus gyvybę spėta išgelbėti

Kaip rašoma Greitosios medicinos pagalbos tarnybos įraše socialiniame tinkle, birželio 28 d. iš bendro pagalbos centro buvo gautas pranešimas, kad Prienų mieste, Nemune, skęsta žmogus. Į įvykio vietą nedelsiant išsiųstos Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgos, Greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigados ir policijos pareigūnai.
Ugniagesiai gelbėtojai operatyviai ištraukė skęstantį žmogų iš vandens ir pradėjo pradinį gaivinimą. Atvykusios GMP brigados perėmė gaivinimą, taikydamos specializuotus gaivinimo veiksmus per 14 minučių atkūrė paciento kraujotaką bei stabilizavo jo būklę.
Pacientas buvo transportuotas į Prienų ligoninę, o vėliau pervežtas į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikas tolimesniam gydymui.
Net atšilus orams nereikėtų drąsiai leistis į vandenį: šiais metais gelbėtojai taikys naują planą
„Į šį iškvietimą vyko Greitosios medicinos pagalbos tarnybos Alytaus teritorinio skyriaus Prienų pastotės brigados: Brigada Nr. 1590 – skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas Pijus Dilinikaitis ir paramedikas – GMPT automobilio vairuotojas Arūnas Vaidogas Brigada Nr. 1588 – skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistė Jūratė Miselienė ir GMP automobilio vairuotojas – pagalbinis darbuotojas Saulius Matusevičius – praneša Greitosios medicinos pagalbos tarnyba.
„Tokiose situacijose kiekviena minutė yra lemiama. Anksti pradėtas aplinkinių gaivinimas ir nenutrūkstamas specialiųjų tarnybų darbas ženkliai padidina žmogaus išgyvenimo galimybes“ – sakė brigados vadovas P. Dilinikaitis.
Pasak ketvirtadienį paviešinto pranešimo, šis įvykis dar kartą patvirtina, kokią svarbią reikšmę turi greitas reagavimas, profesionalumas ir sklandus Greitosios medicinos pagalbos tarnybos, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos bei policijos pareigūnų bendradarbiavimas.
„Tik bendromis visų specialiųjų tarnybų pastangomis pavyko išgelbėti žmogaus gyvybę. Dėkojame visiems į pagalbą skubėjusiems specialistams už profesionalumą, operatyvumą ir atsidavimą savo darbui.
Susiję straipsniai
Tokios istorijos primena, kad didžiausi rezultatai pasiekiami dirbant kartu. Kviečiame gyventojus nelikti abejingais žmonėms, patekusiems į nelaimę, laiku iškviesta pagalba ir pirmieji pagalbos teikimo veiksmai gali išgelbėti gyvybę.
Linkime visiems saugios ir šiltos vasaros!“, – savo įrašą socialiniame tinkle „Facebook“ baigia Greitosios medicinos pagalbos tarnyba.
gelbėjimo operacijaPrienaiGreitoji medicinos pagalba (GMP)
Rodyti daugiau žymių