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Klaipėdoje, Dangės upėje, rastas jauno vyro kūnas – jo kritimą į vandenį užfiksavo kameros

2026 m. liepos 2 d. 13:41
Lrytas.lt
Ketvirtadienį ryte Klaipėdoje, Dangės upėje, buvo rastas rastas jauno vyro (gim. 1991 m.) kūnas.
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Skenduolį iš vandens ištraukė ugniagesiai gelbėtojai.
Vyras į vandenį įšoko trečiadienį vakare. Tai užfiksavo vaizdo stebėjimo kameros.
Dėl mirties priežasties nustatymo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
KlaipėdaDangėskenduolis
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