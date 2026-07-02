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Klaipėdoje parke rastas vyro lavonas
2026 m. liepos 2 d. 08:25
Uostamiestyje trečiadienį parke rastas vyro kūnas, pranešė policija.
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Policijos departamento duomenimis, apie 6.54 val. Klaipėdoje, Herkaus Manto gatvėje, parke, rastas mirusio nenustatytos tapatybės apie 40 m. vyriškos lyties kūnas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Klaipėda
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