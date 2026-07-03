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Avarija prie Kauno „Akropolio“: sumaitotas prabangus automobilis

2026 m. liepos 3 d. 17:02
Penktadienio popietę „Kas vyksta Kaune“ grupėje paviešintas smarkiai apgadintas prabangus „Chevrolet Corvette“ automobilis.
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Pirminiais Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinčio pareigūno duomenimis, pranešimas apie eismo įvykį Karaliaus Mindaugo prospekte buvo gautas 15.44 val.
Anot pareigūno, tikėtina, kad eismo įvykyje dalyvavo tik vienas „Chevrolet Corvette“ automobilis, mat panešta ir apie apgadintus atitvarus.
Ši informacija bus tikslinama, į įvykio vietą vyksta pareigūnų ekipažas.
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Apie sužalotus asmenis nebuvo pranešta.
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