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Tragedija kauniečių šeimoje: staigi 2 metų berniuko mirtis užminė kraupių mįslių, vaikas gaivintas 40 minučių

2026 m. liepos 3 d. 08:24
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Vėlų ketvirtadienio vakarą kauniečių šeimoje įvyko tragedija, kurios aplinkybes aiškinasi teisėsaugos pareigūnai. Partizanų gatvėje esančiame daugiabutyje rastas negyvas berniukas (gim. 2024 m.) – dėl mirties priežasties nustatymo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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Vaiko būklei staiga pradėjus blogėti, greitąją pagalbą iškvietė jo tėvas.
Atvykę medikai rado berniuką be gyvybės ženklų. Medikų brigada bandė atgaivinti mažylį, tačiau pastangos jį išgelbėti buvo nesėkmingos.
Gaivinimas truko maždaug 40 minučių. Vaikas mirė apie 22 val. 20 min. 
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Konstatavę vaikelio mirtį, medikai apie tai pranešė policijai.
Pirminiais duomenimis, smurto žymių ant kūno nepastebėta. Tačiau tiksliai į šį klausimą atsakys teismo medicinos ekspertai, kurie nustatys ir mirties priežastį.
Pagal ekspertų išvadas bus sprendžiama, ar bylą nutraukti.
Šeima yra tvarkinga, būste nebuvo matyti aplaidumo pėdsakų.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Odeta Vaitkevičienė informavo naujienų portalą Lrytas, jog anksčiau šeimos nariai į teisėsaugos akiratį nebuvo patekę.
Policijos pareigūnai neatskleidžia, ar vaikas nebuvo nukritęs, susižalojęs.
Tyrimo metu planuojama apklausti liudytojus, atlikti kitus veiksmus. Dalis apklausų jau yra atlikta arba vyksta šiuo metu.
Berniuko mirtis užminė kraupių mįslių, į kurias atsakymai dar nėra gauti.
KaunasMirtismažametis
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