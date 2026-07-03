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Vilniuje bute rastas jau irti pradėjęs vyro kūnas
2026 m. liepos 3 d. 09:13
Sostinėje bute ketvirtadienį rastas žmogaus kūnas irimo stadijoje, pranešė policija.
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Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 16.20 val. Vilniuje, Buivydiškių gatvėje, bute, rastas mirusio vyro (gim. 1949 m.) kūnas irimo stadijoje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
kūnas
Vilnius
Policija
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