Lietuvos dienaNelaimės

Vilniuje bute rastas jau irti pradėjęs vyro kūnas

2026 m. liepos 3 d. 09:13
Sostinėje bute ketvirtadienį rastas žmogaus kūnas irimo stadijoje, pranešė policija.
Daugiau nuotraukų (1)
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 16.20 val. Vilniuje, Buivydiškių gatvėje, bute, rastas mirusio vyro (gim. 1949 m.) kūnas irimo stadijoje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
kūnasVilniusPolicija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.