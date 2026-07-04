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Didelė avarija magistralėje Kaunas-Klaipėda: formuojasi milžiniškos spūstys

2026 m. liepos 4 d. 12:16
Šeštadienį vidurdienį, magistraliniame A1 kelyje, važiuojant Klaipėdos kryptimi, ties Krivėnais, dėl kelių eismo įvykių fiksuojama didelė spūstis.
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Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budintis pareigūnas naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ patvirtino, kad policijos ekipažas vyksta į įvykio vietą.
„A1 Kaunas-Klaipėda, nuo Panevėžiuko sankryžos iki Kėdainių sankryžos ilgas kamštis, kelios avarijos“, – naujienų portalo grupėje rašo vairuotojai.
Pirminiais duomenimis, kelyje galėjo susidurti keli automobiliai.
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Pranešime minimi „Audi“, BMW ir „Lexus“ automobiliai, tačiau kiek tiksliai eismo įvykių užfiksuota ir kokios transporto priemonės susidūrė, kol kas nėra aišku. Apie sužeistus asmenis kol kas nepranešama.
Eismo sistemos „Waze“ duomenimis, šioje kelio atkarpoje formuojasi didžiulė spūstis.
magistralėKaunas - Klaipėdaavarija
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