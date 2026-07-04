Per eismo įvykį žuvo du keleiviai – mergina ir vaikinas. Vairuotoja išgyveno - po avarijos buvo sąmoninga, pati išlipo iš automobilio. Patyrusi nedidelius sužalojimus ji buvo išvežta į ligoninę medikų apžiūrai. Merginai buvo nustatytas lengvas girtumas - ji į alkotesterį įpūtė 0,56 prom. Mergina tik kiek daugiau nei prieš mėnesį - gegužę - gavo vairuotojo pažymėjimą.
Pirminiais duomenimis, BMW automobilis važiavo nuo miesto centro ir kelio vingyje rėžėsi į stulpą. Policijos pareigūnai, peržiūrėję miesto kameras, įtaria, kad prieš avariją buvo lenktyniaujama. Pareigūnai šiuo metu ieško galimai lenktynėse dalyvavusio kito automobilio.
Žuvusiųjų tapatybės ir detalesnės avarijos aplinkybės dar tinkslinams.