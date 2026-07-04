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Kraupi avarija Vilniuje: merginos vairuojamas BMW rėžėsi į stulpą, žuvo du žmonės Vairuotoja neblaivi, įtariama, kad gatvėmis vyko lenktynės

2026 m. liepos 4 d. 05:53
Lrytas.lt
Vilniuje - kraupi avarija. Šeštadienio naktį, apie 4.20 val., Žirmūnų g., automobilis „BMW 530e“, vairuojamas 19-metės merginos, nesuvaldytas atsitrenkė į apšvietimo stulpą.
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Per eismo įvykį žuvo du keleiviai – mergina ir vaikinas. Vairuotoja išgyveno - po avarijos buvo sąmoninga, pati išlipo iš automobilio. Patyrusi nedidelius sužalojimus ji buvo išvežta į ligoninę medikų apžiūrai. Merginai buvo nustatytas lengvas girtumas - ji į alkotesterį įpūtė 0,56 prom. Mergina tik kiek daugiau nei prieš mėnesį - gegužę - gavo vairuotojo pažymėjimą.
Pirminiais duomenimis, BMW automobilis važiavo nuo miesto centro ir kelio vingyje rėžėsi į stulpą. Policijos pareigūnai, peržiūrėję miesto kameras, įtaria, kad prieš avariją buvo lenktyniaujama. Pareigūnai šiuo metu ieško galimai lenktynėse dalyvavusio kito automobilio.
Žuvusiųjų tapatybės ir detalesnės avarijos aplinkybės dar tinkslinams.
avarijaVilniusBMW

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