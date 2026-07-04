Įtariama, kad į apšvietimo stulpą Žirmūnų gatvėje įsirėžusio „BMW 530e“ vairuotoja Vilniaus gatvėmis lenktyniavo su kitu automobiliu. Apie tai naujienų portalui Lrytas policijos pareigūnai pirmą kartą minėjo dar prieš 8 valandą.
Tragiškos lenktynės Vilniaus gatvėmis: 19-metės vairuotas BMW rėžėsi į stulpą, žuvo du keleiviai
„Dabar dar vyksta šio automobilio paieška“, – apie 8 val. 15 min. naujienų portalą Lrytas informavo sostinės policininkai. Antrame automobilyje vykusi kompanija veikiausiai buvo gerai pažįstama su BMW vykusiais žmonėmis.
Pirminiais duomenimis, nei BMW vairuotoja, nei keleiviai į policijos akiratį anksčiau nebuvo patekę.
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Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis 9 valandą pranešė, jog per avariją žuvo mergina ir vaikinas, gimę 2007 ir 2005 m., o vairuotojai buvo nustatytas lengvas girtumo laipsnis (0,58 prom.).
Jaunuolių kompanijos iš abiejų automobilių prieš tragediją galėjo kartu linksmintis dar nuo penktadienio vakaro,o paryčiais sugalvoti "pramogą" palenktyniauti sostinės gatvėse.
Po linksmybių neatsakingas vairavimas sukėlė negrįžtamas pasekmes. Lenktynės galėjo trukti ne vieną kilometrą, jos veikiausiai prasidėjo miesto centre.
Atsitiktinumo dėka nebuvo daugiau aukų – smūgio į stulpą momentu šalia nebuvo žmonių.
Sumaitotas BMW, du žuvę keleiviai ir sustabdytas eismas: Vilnių sukrėtė tragiška avarija
BMW vairavusi mergina teises ji įgijo prieš nepilnus du mėnesius. Nuo smūgio automobilis lūžo pusiau.
Du jauni BMW keleiviai žuvo vietoje. Vairuotoja buvo nuvežta į ligoninę, jos gyvybei pavojus negresia.
Dėl avarijos, kurios metu žuvo 2 žmonės, sukėlimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jei teismas merginą pripažins avarijos kaltininke, jai grės laisvės atėmimas iki 10 metų.
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