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Per lenktynes Nemuno žiede tragedija ištiko kėdainiečių šeimą: tėvas žuvo, sūnus patyrė sunkią galvos traumą (1)

2026 m. liepos 4 d. 20:51
Paaiškėjo, kad šeštadienį per Kačerginės Nemuno žiede (Kauno r.) vykusias automobilių lenktynes tragedija ištiko kėdainiečių šeimą. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtojas naujienų portalui Lrytas patvirtino, jog žuvo 56 metų žiūrovas, o jo 26 metų sūnus buvo sužeistas.
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Tėvas su sūnumi atvyko stebėti trečiojo Baltijos šalių žiedinių lenktynių čempionato etapo.
Kraupi avarija įvyko apie 11 val. 50 min. – pirminiais duomenimis, automobilį „Cupra“ vairavęs lenktynininkas iš Lietuvos Aivaras Remeika neišsilaikė šlapioje ir slidžioje trasoje.
Mašina trenkėsi į atitvarus, kurie kliudė tvorą – virsdama ji mirtinai sužeidė tėvą, o sūnus patyrė sunkius sužalojimus ir buvo skubiai nuvežtas į Kauno klinikas.
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