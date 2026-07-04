Tėvas su sūnumi atvyko stebėti trečiojo Baltijos šalių žiedinių lenktynių čempionato etapo.
Kraupi avarija įvyko apie 11 val. 50 min. – pirminiais duomenimis, automobilį „Cupra“ vairavęs lenktynininkas iš Lietuvos Aivaras Remeika neišsilaikė šlapioje ir slidžioje trasoje.
Mašina trenkėsi į atitvarus, kurie kliudė tvorą – virsdama ji mirtinai sužeidė tėvą, o sūnus patyrė sunkius sužalojimus ir buvo skubiai nuvežtas į Kauno klinikas.
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Kauno greitosios pagalbos medikai informavo portalą Lrytas, jog jaunuolis patyrė galvos traumą.
Kauno apskrities VPK budėtojas šeštadienio vakarą portalui teigė, jog naujų žinių apie sužeistojo būklę iš gydymo įstaigos kol kas nėra gauta.
Teisėsauga iškėlė baudžiamąją bylą dėl neatsargaus gyvybės atėmimo, vyksta tyrimas.
Lenktynes organizavo Latvijos automobilių sporto klubas „X sports“.
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