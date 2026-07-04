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Po sunkios kovos už gyvybę – liūdna žinia: pro daugiabučio langą Šiauliuose iškritęs mažametis neišgyveno

2026 m. liepos 4 d. 18:59
Lrytas.lt
Šeštadienį šalį apskriejo itin liūdna žinia – iš ketvirto daugiabučio aukšto šią savaitę iškritusio dviejų metukų berniuko gyvybė užgeso.
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Apie auklėtinio mirtį paskelbė Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“.
„Prieš kelias dienas įvykusi nelaimė sukrėtė visus. Nepaisant medikų pastangų, berniuko gyvybės išgelbėti nepavyko.
Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą Tajaus šeimai ir artimiesiems. Šiuo nepaprastai sunkiu metu linkime jiems stiprybės, vienybės ir artimųjų palaikymo.
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Tajaus atminimas visada išliks mūsų bendruomenės širdyse“, – rašoma jautriame įraše.
Dar penktadienį porale Lrytas skelbta, jog mažamečio gyvybė kabo ant plauko. Į nelaimę patekusiai šeimai rinkta pagalba.
Priminsime, kad pro daugiabučio langą iš ketvirto aukšto dviejų metų vaikas iškrito vėlų birželio 30 d. vakarą.
Susižalojęs mažylis apie 23 val. buvo atvežtas į Šiaulių ligoninę ir tolimesniam gydymui pervežtas į Kauno klinikas.
Nelaimė įvyko, kai mažylio tėvai jį trumpam paliko vieną kambaryje. Nelaimės metu tėvai buvo kitame kambaryje ir tik išgirdę triukšmą ir pažvelgę pro langą pamatė, kas nutiko. Abu tėvai buvo blaivūs.
Nelaimėberniukasiškrito pro langą
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