Šalčininkų rajone 15-metis motociklininkas rėžėsi į 14-metį dviratininką

Policija informavo, jog penktadienį, apie 15 val. Šalčininkų r., netoli Rimošių k., krosinis motociklas, vairuojamas nepilnamečio (gim. 2011 m.), neaiškiomis aplinkybėmis atsitrenkė į dviračiu važiavusį nepilnametį (gim. 2012 m.). Eismo įvykio metu nukentėjo abu vaikinai, jie nuvežti į ligoninę.
Dviratininko traumos – sunkesnės: jis paguldytas į gydymo įstaigą.
Dėl avarijos, kurios metu buvo sužeistas žmogus, sukėlimo, pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Pagal teisės aktus asmenys nuo 16 metų gali vairuoti motociklus (A1 kategorija), kurių variklio darbinis tūris didesnis kaip 50 cm3, bet ne didesnis kaip 125 cm3, o galia neviršija 11 kW.
avarijaŠalčininkų rajonasnepilnamečiai
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