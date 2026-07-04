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Tragedija „Nemuno žiede“: nuo trasos nulėkė lenktyninis automobilis, vienas žmogus žuvo, kitas – sunkiai sužeistas (1)

2026 m. liepos 4 d. 12:31
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Po kraupios avarijos šeštadienio paryčiais Vilniuje, kuomet BMW atsitrenkus į stulpą žuvo vaikinas ir mergina, prieš vidurdienį įvyko dar viena tragedija. Šįsyk – Kauno rajone.
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Liepos 4 dieną Kačerginės Nemuno žiedo trasoje vykstant trečiajam Baltijos šalių žiedinių lenktynių čempionato (BaTCC) etapui – „STATETA BRO | PRO BRO Grand Prix“ lenktyninis automobilis dėl slidžios kelio dangos nuvažiavo nuo trasos ir atsirenkė į atitvarus, kurie kliudė tvorą: virsdama tvora mirtinai sužalojo ralio žiūrovą apie 35 metų amžiaus vyrą. Kitas šalia stovėjęs vyras dėl įvairių kūno sužalojimų buvo išvežtas į ligoninę. Jo būklė sunki.
„Pranešimas iš Nemuno žiedo buvo gautas 11 val. 50 min. – pranešta, kad per varžybas automobilis įvažiavo į du žmones.
Vieną vyrą greitosios pagalbos medikai vietoje bandė atgaivinti, tačiau nesėkmingai. Jis mirė. Antras žmogus išvežtas į Kauno klinikas, jo būklė sunki“, – naujienų portalą Lrytas informavo Kauno apskrities VPK budėtojas.
Žuvusiajam – apie 35 metai, jo asmens duomenys dar tikslinami.
Sužeistajam – 26 metai.
Kraupios avarijos aplinkybes aiškinasi policija, lenktynės dėl avarijos iškart buvo nutrauktos.
Lenktynės po tragedijos buvo sustabdytos. 
 
Nemuno žiedasKačerginėžuvo žmogus

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