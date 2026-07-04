Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai naujienų portalą Lrytas informavo, jog šeštadienį, maždaug 5 val. 30 min. į stulpą atsitrenkė „Peugeot“ vairavęs 26 metų jaunuolis.
Sprendžiant iš logotipo, „Peugeot“ priklauso automobilių nuoma užsiimančiai bendrovei „SPARK Lithuania“.
Pavargęs vairuotojas kelyje kelioms akimirkoms užsnūdo ir nesuvaldęs transporto priemonės, sukėlė avariją.
Rankos traumą patyręs jaunuolis buvo pristatytas į ligoninę.
Per avariją buvo smarkiai apgadintas automobilio priekis.
Pirminiais duomenimis, vairuotojas buvo blaivus.
Apie 4 val. 20 min. Žirmūnų gatvėje neblaivios 19-metės (0,58 prom.) vairuojamas „BMW 530e“ rėžėsi į apšvietimo stulpą. Vairuotoja buvo sužeista, o kartu su ja vykęs 21 metų vaikinas ir 18 metų mergina nuo patirtų traumų mirė vietoje. Įtariama, kad tragedija įvyko, BMW vairuotojai sostinės gatvėse lenktyniaujant su kitu automobiliu, tačiau tai bus patikslinta tyrimo metu.