Po įvykio socialiniame tinkle „Tiktok“ išpilto vaizdo įrašas, kuris teigiama darytas 30–40 min. iki tragedijos.
Vaizdo įraše teigiama, jog šlapiomis miesto gatvėmis automobilis skriejo 120 km/h greičiu, o nepatyrusi vairuotoja tuo metu rankose laikė ir elektroninę cigaretę.
Taip pat, galima pastebėti, kad vairuotoja dėvi tuos pačius drabužius, su kurias buvo užfiksuota ir po nelaimės.
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Lrytas primena, kad šeštadienį Vilniaus greitosios pagalbos medikams apie 4 val. 20 min. buvo pranešta, jog po avarijos automobilis užsidegė, viduje gali būti prispaustų žmonių. Atvykusi greitosios pagalbos brigada išvydo kraupų vaizdą – vienam žuvusiųjų po itin stipraus smūgio į stulpą buvo nutraukta dalis kojos, smarkiai sudarkyta galvos sritis.
„Traumos buvo nesuderinamos su gyvybe“, – portalui Lrytas pasakojo medikai.
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BMW vairavusi 19-metė dėl kūno sumušimų buvo nuvežta į Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę. Jos gyvybei pavojus negresia.
Per avariją žuvusio 21 metų vaikino motiną ištiko panikos priepuolis – dėl patirto siaubingo šoko 47 metų moteris taip pat buvo nuvežta į ligoninę.
Pirminiais duomenimis, nei BMW vairuotoja, nei keleiviai į policijos akiratį anksčiau nebuvo patekę.
Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis 9 valandą pranešė, jog per avariją žuvo mergina ir vaikinas, gimę 2007 m. ir 2005 m., o vairuotojai buvo nustatytas lengvas girtumo laipsnis (0,58 prom.).
BMW važiavęs jaunimas galėjo kartu linksmintis dar nuo penktadienio vakaro, o vėliau leistis į kelionę, vairuoti automobilį patikint neblaiviai vairuotojai.
Neatsakingas vairavimas sukėlė negrįžtamas pasekmes.
Atsitiktinumo dėka nebuvo daugiau aukų – smūgio į stulpą momentu šalia nebuvo žmonių.
BMW vairavusi mergina teises ji įgijo prieš nepilnus du mėnesius. Nuo smūgio automobilis lūžo pusiau.
Du jauni BMW keleiviai žuvo vietoje. Vairuotoja buvo nuvežta į ligoninę, jos gyvybei pavojus negresia.
Dėl avarijos, kurios metu žuvo 2 žmonės, sukėlimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jei teismas merginą pripažins avarijos kaltininke, jai grės laisvės atėmimas iki 10 metų.
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