Skaudi avarija Rokiškio rajone: į „Škodą“ rėžėsi teisių neturėjęs motociklininkas, sužeisti 2 žmonės

Policija informavo, jog apie 19 val. Rokiškio r., Juodupės sen., vietinės reikšmės žvyruotame kelyje Didsodė– Vaidlėnai, 23 metų jaunuolis vyras vairuodamas motociklą „CZ 350“ (be valstybinių numerių, neturintis teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonės) susidūrė su iš priešingos pusės atvažiuojančiu automobiliu „Škoda Octavia“, kurį vairavo 26 metų vyras.
Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo vairuotojas ir kartu su juo vykusi 24 metų mergina, kurie dėl patirtų sužalojimų išvežti į Respublikinę Panevėžio ligoninę. Automobiliu važiavę asmenys nenukentėjo. Abi transporto priemonės buvo smarkiai apgadintos.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl avarijos, kurios metu buvo sužeisti žmonės, sukėlimo.
avarijaRokiškio rajonasmotociklas
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