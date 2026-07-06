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Iš globos namų Vilkaviškio rajone išėjo ir dar negrįžo du nepilnamečiai

2026 m. liepos 6 d. 09:17
Lrytas.lt
Sekmadienį iš globos namų Vilkaviškio rajone išėjo ir dar negrįžo du nepilnamečiai globotiniai.
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Kaip pranešė policija, iš Alvito kaime esančių globos namų jie išėjo apie 16 val. 30 min.
Abu nepilnamečiai gimę 2009 m.
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