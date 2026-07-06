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Kelmėje automobilis partrenkė pėsčiąjį, Varėnos rajone į automobilį įsirėžė dviratininkas

2026 m. liepos 6 d. 11:12
Lrytas.lt
Sekmadienį per eismo įvykį Kelmėje nukentėjo pėsčiasis, o Varėnos rajone – dviratininkas.
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Naktį, 3.08 val., Kelmėje, Plento gatvėje blaivi moteris, gim. 1957 m., vairuodama automobilį „Opel Zafira“ kelyje Kelmė–Gaštynai–Kalniškiai–Klėtiškė partrenkė keliu ėjusį pėsčiąjį, gim. 1969 m.
Nukentėjusysis gydomas Kauno klinikose.
Apie 15 val. 25 min. Varėnos rajone, Panaros kaime, išvažiuodamas iš kiemo, dviratį vairavęs vyras (gim. 1964 m.) nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio automobilio „Toyota RAV4“, kurį vairavo vyras (gim. 1966 m.) ir su juo susidūrė.
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Dėl kelių transporto eismo taisyklių pažeidimo pradėti ikiteisminiai tyrimai.
KelmėVarėnos rajonasdviratininkas
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