Kelmėje automobilis partrenkė pėsčiąjį, Varėnos rajone į automobilį įsirėžė dviratininkas

Naktį, 3.08 val., Kelmėje, Plento gatvėje blaivi moteris, gim. 1957 m., vairuodama automobilį „Opel Zafira“ kelyje Kelmė–Gaštynai–Kalniškiai–Klėtiškė partrenkė keliu ėjusį pėsčiąjį, gim. 1969 m.
Nukentėjusysis gydomas Kauno klinikose.
Apie 15 val. 25 min. Varėnos rajone, Panaros kaime, išvažiuodamas iš kiemo, dviratį vairavęs vyras (gim. 1964 m.) nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio automobilio „Toyota RAV4“, kurį vairavo vyras (gim. 1966 m.) ir su juo susidūrė.
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Eismo įvykio metu nukentėjo dviračiu važiavęs vyras, jis išvežtas į gydymo įstaigą, apgadintos transporto priemonės.
Dėl kelių transporto eismo taisyklių pažeidimo pradėti ikiteisminiai tyrimai.
KelmėVarėnos rajonasdviratininkas
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