Lietuvos dienaNelaimės

Lazdijų rajone policijos automobilis įsirėžė į stabdomą automobilį – nukentėjo nepilnametė (1)

2026 m. liepos 6 d. 13:52
Lrytas.lt
Sekmadienį per incidentą Lazdijų rajono kelyje buvo sužalota nepilnametė.
Daugiau nuotraukų (1)
9 val. 45 min. Kučiūnų kaime, tarnybinis automobilis „Volkswagen Caddy“, vairuojamas tarnybos metu uniformuotos Alytaus apskrities VPK pareigūnės (gim. 1998 m.), atsitrenkė į su įjungtais tarnybinio automobilio švyturėliais ir garsiniu signalu stabdomo bei staiga sustojusio automobilio „Audi A3“, kurį vairavo vyras (gim. 1984 m.), galinę dalį.
Per eismo įvykį susižalojo automobiliu „Audi A3“ važiavusi nepilnametė (gim. 2012 m.), kuri, suteikus med. pagalbą, gydoma ambulatoriškai.
Įvykis tiriamas.
Lazdijų rajonasPolicijastabdymas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.