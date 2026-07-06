9 val. 45 min. Kučiūnų kaime, tarnybinis automobilis „Volkswagen Caddy“, vairuojamas tarnybos metu uniformuotos Alytaus apskrities VPK pareigūnės (gim. 1998 m.), atsitrenkė į su įjungtais tarnybinio automobilio švyturėliais ir garsiniu signalu stabdomo bei staiga sustojusio automobilio „Audi A3“, kurį vairavo vyras (gim. 1984 m.), galinę dalį.
Per eismo įvykį susižalojo automobiliu „Audi A3“ važiavusi nepilnametė (gim. 2012 m.), kuri, suteikus med. pagalbą, gydoma ambulatoriškai.
Įvykis tiriamas.
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