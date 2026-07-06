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Marijampolės savivaldybėje nuo kelio nulėkė autobusas – sužaloti keleiviai išvežti į dvi ligonines

2026 m. liepos 6 d. 09:33
Lrytas.lt
Naktį į pirmadienį daug žmonių nukentėjo per autobuso avariją Marijampolės savivaldybėje.
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Apie 2 val. 10 min. Marijampolės savivaldybėje, A5 kelyje Marijampolė-Kaunas, ties Rudiškių kaimu, keleivinis autobusas „Scania“ (maršrutas Varšuva-Talinas), vairuojamas vyro (gim. 1968 m.), pirminiais duomenimis, dėl blogų oro sąlygų, nuvažiavo nuo kelio į griovį.
Autobuse važiavo 20 keleivių – Lietuvos, Latvijos, Suomijos, Ukrainos, Estijos ir Lenkijos piliečiai.
Tikslinamas per eismo įvykį nukentėjusių asmenų skaičius bei jų sužalojimai.
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