Ilgąjį šventinį savaitgalį gaisruose išgelbėti trys gyventojai, vanduo pasiglemžė dvi gyvybes, šalyje siautėjo vėjas ir žaibai

Sekmadienį, apie 19 val. 32 min., buvo gautas pranešimas apie gaisrą daugiabučiame name Tauragės rajone, Tauragės Dvaro kaime. Atvykus ugniagesiams, iš vieno buto veržėsi dūmai, jie tvyrojo ir namo laiptinėje. Iš buto ugniagesiai išvedė du vyrus, jie nenukentėjo. Vieno kambario bute, prie lovos, ant grindų degė laminuota grindų danga. Autonominio dūmų detektoriaus bute nebuvo.
Penktadienį, apie 10 val. 41 min., medinis gyvenamasis namas liepsnojo Pakruojo rajone, Lygumų seniūnijoje, Poškiečių kaime. Atvykus ugniagesiams, degė gyvenamojo namo antrasis aukštas. Gaisro metu sudegė dalis sienos ir lubų, dalis jų buvo nuardyta.
Apie 16 val. 24 min. pranešta apie gaisrą Jurbarko rajone, Eržvilko seniūnijoje, Būkintlaukio kaime. Atvykus ugniagesiams, medinis gyvenamasis namas buvo sukritęs ir baigė sudegti. Gaisro metu pastatas sudegė.
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Apie 21 val. 59 min. Radviliškyje, Gedimino gatvėje, degė automobilis „Toyota Prius“. Ugniagesiai iš degančio automobilio ištraukė keleivį. Po medikų apžiūros keleivis buvo nuvežtas į ligoninę. Vairuotoja iš automobilio išlipo pati. Pirminiais duomenimis, žmonės nenukentėjo. Gaisro metu išdegė automobilio priekis, apdegė variklio skyrius, įtrūko priekinis stiklas.
Šeštadienį, apie 21 val. 14 min., buvo gautas pranešimas, kad Kaune, Palemono geležinkelio stotyje, iš krovininio traukinio vagono veržiasi dūmai, vagone sukrautos saulėgrąžų išspaudos. Atvykus ugniagesiams, atviro degimo nebuvo, smilko išspaudos. Ugniagesiai užgesino 2 t maišuose smilkusių saulėgrąžų išspaudų.
Sekmadienį, iškart po vidurnakčio, Mažeikių rajone, Kurmaičių kaime, Kurmaičių Sodų 3-iojoje gatvėje, atvira liepsna degė gyvenamasis namas. Gaisro metu išdegė virtuvė ir pagalbinė patalpa, išardyta perdanga, sudegė namo stogas.
Penktadienį, apie 4 val. 27 min., Vilniuje, Grigiškėse, Vokės upėje ugniagesiai ištraukė plūduriavusį vyro kūną.
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Tą pačią dieną Panevėžyje iš Nevėžio buvo ištrauktas žmogaus kūnas.
Sekmadienį, apie 21 val. 38 min., buvo pranešta, kad Tauragės rajone, Juodpetrių kaime, tvenkinyje skęsta vyras. Iki atvykstant ugniagesiams skendusį žmogų ištraukė kiti žmonės. Nukentėjusysis buvo sąmoningas. Ugniagesiai jam uždėjo kaklo įtvarą, kol atvyks medikai. Atvykusiems medikams jie padėjo įmobilizuoti nukentėjusįjį ir įkelti į greitosios medicinos pagalbos automobilį. Žmogus buvo išvežtas į gydymo įstaigą.
Pirmadienį, apie 15 val. 54 min., gautas pranešimas, kad Kauno rajone, Ringaudų seniūnijoje, Pyplių kaime, keturratis nuriedėjo į Nemuną ir nuskendo. Ugniagesys naras jį surado už 15–20 m nuo kranto po vandeniu. Ugniagesiai keturratį ištraukė.
Liepos 3–5 d. ugniagesiai 60 kartų vyko šalinti ant važiuojamosios kelio dalies, pastatų ir automobilių nuvirtusių medžių. Daugiausia tokių darbų jiems teko atlikti Klaipėdos apskrityje – 20, Utenos apskrityje – 10, Kauno apskrityje – 8 kartus.
Penktadienį, apie 8 val. 02 min., gautas pranešimas, kad Klaipėdoje, Sausio 15-osios gatvėje, ant pėsčiųjų tako užvirto medis. Atvykus ugniagesiams, medis buvo užgriuvęs ir ant automobilio „Subaru Outback“, taip pat buvo sugadintas kelio ženklas. Ugniagesiai medį supjaustė ir pašalino.
Apie 19 val. 46 min. buvo pranešta, kad Radviliškio rajone, Grinkiškio seniūnijoje, Juodelių kaime, į medį trenkė žaibas, storas beržas skilo per pusę ir gali nukristi ant namo stogo ir elektros laidų. Atvykus ugniagesiams, medis buvo pavojingai pasviręs virš elektros laidų ir važiuojamosios kelio dalies. Ugniagesiai pašalino pavojingai pasvirusio medžio dalį ir patraukė ją į šalikelę.
Apie 20 val. 04 min. Palangoje, Meilės alėjos ir Gedimino gatvės sankryžoje, medis nuvirto ant automobilių „Cupra“ ir „Volkwagen Touareg“. Medį ugniagesiai supjaustė ir patraukė nuo automobilių.
Apie 21 val. 04 min. pranešta, kad Palangoje, Užkanavės gatvėje, medis užvirto ant daugiabučio. Atvykę ugniagesiai medį supjaustė ir saugiai pašalino nuo namo.
Apie 21 val. 12 min. Klaipėdoje, Taikos prospekte, nuvirto ir į daugiabutį namą atsirėmė medis. Ugniagesiai jį pašalino.
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