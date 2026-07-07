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Kelmės r. gyventojas greta sodybos esančiame tvenkinyje aptiko plūduriuojančius dviejų kaimynų kūnus

2026 m. liepos 7 d. 09:26
Lrytas.lt
Baisi tragedija sukrėtė Kelmės rajone esantį nedidelį Sodalės II kaimą. Vos kelias sodybas turinčio kaimo gyventojas čia aptiko du nuskendusius kaimynus.
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Kaip pranešė Telšių apskrities VPK, liepos 6 d. apie 21 val. Kelmės r., Sodalės II kaime, šalia sodybos esančiame tvenkinyje rasti nuskendę du vyrai (abu gimę 1959 m.).
Sodalės II kaime yra vos kelios sodybos. 4 km nuo Kražių nutolusioje gyvenvietėje gyvena vos kelios šeimos, žmonės čia puikiai vienas kitą pažįsta.
Laisvosios interneto enciklopedijos „Wikipedia“ duomenimis, gyventojų šiame kaime tolygiai mažėjanuo pat praėjusio šimtmečio pradžios.

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Pasak „Wikipedia“, 1902 m. kaime buvo 91 gyventojas, 2021 m. jų buvo likę vos 7.
Kaip Lrytas informavo Telšių apskrities VPK Komunikacijos poskyrio viršininkė Greta Frajerytė-Ruvelė, kol kas visiškai neaišku, kas čia nutiko liepos 6 d. Tvenkinyje plūduriuojančius kūnus aptiko kaimo gyventojas. 
Vyras abu kūnus ištraukė į krantą ir tada paaiškėjo, kad abu nuskendė yra jo kaimynai.
Policijos pareigūnai pradėjo aiškinti nelaimės aplinkybes, tačiau kažką daugiau papasakoti, nei fakto konstatavimas negali. Pasak pareigūnų, įvykio liudininkų nėra, tad į visus klausimus bus bandoma atsakyti tyrimo metu.
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Nusikaltimas šiuo metu neįtariamas, kūnai be išorinių smurto žymių. Tad pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnai perduoti teismo medicinos ekspertams.
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