Mirtis vilnietį pakirto laiptinėje – greitosios medikai padėti jau nebegalėjo

Nelaimė liepos 7 d. įvyko viename Nemenčinės pl. name. Apie 12 val. 50 min. policijai paskambinę greitosios pagalbos medikai pranešė, kad namo laiptinėje aptiko mirusio vyro kūną.
Medikai buvo iškviesti į pagalbą vyriškiui, tačiau padėti jam jau nebegalėjo, vyras buvo miręs.
Pirminiais duomenimis, mirtis laiptinėje pakirto 1960 m. gimusį vilnietį.
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Nusikaltimas kol kas neįtariamas.
Policija pradėjo tyrimą ir aiškinasi nelaimės aplinkybes.
mirė vyraslaiptinėVilnius
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