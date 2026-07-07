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Tuo pat metu Vilniuje ir Kaune – dvi vienodos avarijos

2026 m. liepos 7 d. 10:03
Lrytas.lt
Antradienio rytą Vilniuje ir Kaune įvyko dvi vienodos avarijos – nesuvaldyti automobiliai trenkėsi į stulpus.
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Kaip Vilniaus apskrities VPK informavo Lrytas, liepos 7 d. apie 8 val. 05 min. Laisvės pr. ir T. Narbuto sankirtoje nesuvaldytas automobilis „Ford Focus“ trenkėsi į stulpą. Pasak liudininkų, žmonės iš automobilio išlipo.
Iš pradžių į įvykio vietą buvo nusiųsti greitosios pagalbos medikai ir policijos patruliai. Po 10 minučių pareigūnai į įvykio vietą iškvietė ugniagesius.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad atvykus ugniagesiams, prispaustų žmonių nebuvo, gaisro požymių irgi.
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Ugniagesiai atjungė automobilio akumuliatorių ir sutvarkė kelio dangą.
Beveik tuo pat metu, irgi apie 8 val., Kauno ugniagesiai buvo iškviesti į Švenčionių g. Ir čia automobilis trenkėsi į stulpą.
Atvykus gelbėtojams, automobilis BMW buvo atsitrenkęs į apšvietimo stulpą, prispaustų žmonių ir šioje avarijoje nebuvo.
Ugniagesiai atjungė automobilio akumuliatorių.
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