Visos Kauno gelbėjimo tarnybos skubėjo gelbėti senyvos moters – senolė rasta mirusi

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, liepos 6 d. apie 9 val. 05 min. Kauno ugniagesiai buvo iškviesti į Griunvaldo g. Buvo gautas pranešimas, kad reikia atidaryti buto duris.
Pasak pranešimo, viduje yra senyvo amžiaus moteris, kuriai galimai sutrikusi sveikata, moteris, jau dvi dienas neatidaro durų.
Atvykę ugniagesiai autokopėčiomis pasikėlė iki 3 aukšte esančio buto, atidarė langą ir duris atrakinę iš vidaus, įleido medikus bei policijos pareigūnūs.
Susiję straipsniai
Bute rasta moteris be gyvybės ženklų.
Įvykis tiriamas.