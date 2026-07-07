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Visos Kauno gelbėjimo tarnybos skubėjo gelbėti senyvos moters – senolė rasta mirusi

2026 m. liepos 7 d. 08:34
Lrytas.lt
Visos Kauno gelbėjimo tarnybos buvo sukeltos ant kojų gavus pranešimą apie senyvą moterį, kuri kelias dienas neatidaro buvo durų. Buvo įtariama, kad jai sutriko sveikata. Patekus į butą, moteris rasta mirusi.
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Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, liepos 6 d. apie 9 val. 05 min. Kauno ugniagesiai buvo iškviesti į Griunvaldo g. Buvo gautas pranešimas, kad reikia atidaryti buto duris.
Pasak pranešimo, viduje yra senyvo amžiaus moteris, kuriai galimai sutrikusi sveikata, moteris, jau dvi dienas neatidaro durų.
Atvykę ugniagesiai autokopėčiomis pasikėlė iki 3 aukšte esančio buto, atidarė langą ir duris atrakinę iš vidaus, įleido medikus bei policijos pareigūnūs.
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Bute rasta moteris be gyvybės ženklų.
Įvykis tiriamas.
mirė moterisKaunasugniagesiai

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