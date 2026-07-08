Marijampolėje vyro koją persmeigė metalinis strypas – prireikė ne tik medikų, bet ir gelbėtojų

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, liepos 7 d. apie 17 val. 47 min. Marijampolės ugniagesiai iškviesti į Saulės g. Buvo gautas greitosios pagalbos medikų prašymas padėti vyrui, kurio koją buvo persmeigęs metalinis strypas.
Atvykus, žmogus buvo sąmoningas.
Panaudojus kampinį šlifuoklį, metalinis strypas nupjautas.
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Nukentėjusiajam suteikta pirmoji medicinos pagalba ir jis išvežtas į ligoninę.
Įvykis tiriamas.
gelbėjimo operacijaugniagesiaiMarijampolė
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