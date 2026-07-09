Į Kauno paveikslų galeriją lėkė gausios pajėgos

„Labai daug sirenų mieste, kas vyksta?“, – apie 16 val. naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ rašė sunerimusi skaitytoja.
Kiti kauniečiai dalijosi, jog galimai įvyko sprogimas bare „Kultūra“.
Susisiekus su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (Kauno apskr. VPK) budinčia pareigūne paaiškėjo, jog Kauno paveikslų galerijos trečiame aukšte esančiame lifto valdymo kabinete pastebėti dūmai.
Vaizdai nustebins: per 20 mln. cigarečių, 23 kratos – Ispanijoje išardyta nusikalstama grupuotė, vienas narių iš narių yra lietuvis
„15.55 val. gautas pranešimas, kad K. Donelaičio g. 16 keturių aukštų pastate, 3 aukšte, lifto valdymo kabinete pastebėti dūmai, pastate yra darbuotojų, kurie evakuojasi“, – portalą informavo budinti pareigūnė.
Anot jos, incidento metu pastate buvo tik darbuotojai, jie evakavosi, niekas nenukentėjo.
Vietoje esantys liudininkai taip pat dalijasi, kad atviros liepsnos matyti nebuvo, taip pat, kad pirmame pastato aukšte įsikūrusio baro „Kultūra“ veikla incidento metu nesutriko.
Vietoje sutikta M. K. Čiurlionio dailės muziejaus, kuriam priklauso ir Kauno paveikslų galerija, generalinė direktorė Dr. Virginija Vitkienė portalui pasakojo, kad šiandien čia kaip tik rengiamas parodos atidarymas.
Susiję straipsniai
Pareigūnų duomenimis, dūmai galėjo atsirasti dėl pastato elektros instaliacijos gedimo.
Prie pastato dirba visos tarnybos, policija vietoje prižiūri viešąją tvarką.
Kaunasdūmaiugniagesiai
Rodyti daugiau žymių