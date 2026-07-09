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Kelyje „Via Baltica“ netoli Marijampolės apsivertus automobiliui nukentėjo du žmonės

2026 m. liepos 9 d. 11:44
Lrytas.lt
Du žmonės buvo sužaloti trečiadienį kelyje „Via Baltica“ netoli Marijampolės nuo kelio nuvažiavus ir apsivertus lengvajam automobiliui.
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Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, liepos 8 d. apie 10 val. 34 min. Marijampolės ugniagesiai skubėjo į kelio A5 (Suvalkai - Marijampolė - Kaunas) 46 km. Buvo pranešta, kad nuo kelio nuvažiavo ir vertėsi automobilis, vairuotojas neišlipo.
Atvykus gelbėtojams, automobilis „Citroen C5 Aircross“ buvo nuvažiavęs nuo magistralinio kelio, vertęsis ir stovėjo griovyje ant ratų.
Vairuotojas (gim. 1992 m.) ir keleivė (gimusi 1991 m.) nebuvo prispausti, abu sąmoningi patys išlipo iš automobilio.
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Atvykę medikai abu žmones išvežė į ligoninę. Tuo tarpu ugniagesiai atjungė automobilio akumuliatorių.
Įvykis tiriamas.
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